Systém korona stimulov v USA 4 fázy a podpora 2,9 bilióna USD

V USA sa s oneskorením začalo hovoriť o dôležitosti politiky v boji proti kríze COVID-19 a to najmä v oblastiach zdravia, menovej a fiškálnej politiky. V marci 2020 sa prijalo 18 federálnych opatrení na zastavenie ekonomických účinkov COVID-19, v apríli ich bolo sedem. Marec a apríl 2020 boli pritom výnimočné, pokiaľ ide o rýchlosť a váhu zásahov federálnej vlády USA do hospodárstva. Väčšina z opatrení ministerstva financií a FEDu vychádza z reakcie na finančnú krízu v roku 2008. Bezprecedentná je však rýchlosť, s akou sa tieto rovnaké opatrenia prijímajú počas súčasnej korona krízy.

Prioritou pre federálnu vládu je, aby opatrenia boli primerané a účinné a aby sa americké hospodárstvo rýchlo zotavilo. V hre sú totiž ako vždy voľby a politika.

Opatrenia zahŕňajú niekoľko mimoriadnych opatrení FEDu a štyri fázy podpory schválené Kongresom:

Fáza 1: 8,3 miliardy dolárov pre:

Domáce agentúry verejného zdravotníctva,

podpora USAID,

podpora TeleHealth Medicare

Fáza 2: 192 miliárd dolárov pre:

Platené voľno pre pracovníkov, daňové úľavy pre zamestnávateľov,

Dávky v nezamestnanosti, SNAP, Medicaid

Fáza 3: 2,2 bilióna dolárov v rámci prijatého CARES:

Likvidita pre podniky,

Individuálne stimuly pre obyvateľov,

Nezamestnanosť a daňové výhody,

Nemocnice a systém zdravotnej starostlivosti,

Federálne agentúry a štátne a miestne samosprávy

· Fáza 3.5: 484 miliárd dolárov:

Dodatočné financovanie likvidity malých firiem, nemocníc, testovania na korona.

Program ochrany výplaty, ktorý bol zavedený sumou 349 miliárd dolárov (CARES) bol ešte doplnený o ďalších 310 miliárd dolárov. Tento má pomôcť malým firmám pri výplatách počas tejto krízy. Prišlo však k situácii, keď väčšie firmy poberali pôžičky vyčlenené iba pre menšie firmy. Veľké hotelové a reštauračné firmy sa prihlásili prostredníctvom viacerých dcérskych spoločností. Väčšinou tieto veľké firmy finančné prostriedky vrátili naspäť. 23. apríla ministerstvo financií aktualizovalo usmernenie pre tento program tak, aby od dlžníkov vyžadovalo, aby brali do úvahy svoju schopnosť prístupu k iným zdrojom likvidity - týmto sa v podstate veľké firmy dostali mimo dosah týchto fondov, pretože majú prístup na kapitálové trhy.

Minulý týždeň štvrtok bola schválená posledná stimulačná podpora vo výške 484 miliárd dolárov. Potreba tohto balíka stimulov sa prejavila po tom, ako sa Programu ochrany výplat rýchlo vyčerpali finančné prostriedky. Pôvodný návrh bolo vložiť 250 miliárd dolárov, ale nakoniec do tejto podpory boli zahrnuté aj ďalšie opatrenia. Návrh zákona, ktorý schválil Kongres, zahŕňa 310 miliárd dolárov vo fondoch Programu ochrany výplat, 75 miliárd dolárov pre nemocnice a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 60 miliárd dolárov pre program pôžičiek pre malé podniky a 25 miliárd dolárov na testovanie na koronu.

Najrozšírenejšou časťou tohto balíka je to, čo chýbalo v predchádzajúcich podporách a to financovanie štátov a municipalít. Toto bola hlavná priorita, pretože mestá a štáty čelia hroziacim rozpočtovým krízam vzhľadom na stratu daňových príjmov. Pretrvávala obava vyššieho financovania štátov a miest a obavy že by tieto prostriedky smerovali na podporu fiškálnej nezodpovednosti. Tento aspekt podpory bude opätovne prehodnocovaný v ďalšom kole príprav na ďalšie financovanie.

Práve rýchlosť poskytovanej pomoci, takisto ako aj ich rozsah a výška prispôsobená možnostiam Slovenska by mohla byť aj pre nás inšpiráciou.